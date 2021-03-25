‘‘Örümcek Adam’’ gibi tırmandı, 2 binada 5 daireyi soydu
İstanbul Beyoğlu’nda bir binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız, ev sahibini hayrete düşürdü. Güpegündüz iki binaya giren hırsız, boş olan 3 dairedeki kapı kollarını, muslukları, kilitleri, banyo bataryalarını, 2 daireden de dizüstü bilgisayarları çalıp kaçtı. Görüntüleri izleyince çok şaşırdığını söyleyen ev sahibi Mustafa Atak ‘‘Sadece benim zararım yaklaşık 5 bin lira. Hayret ettim, gündüz saatlerinde herkesin gözü önünde örümcek adam gibi tırmanıp soymuş. Biz denesek çıkamayız’’ dedi.
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ntv.com.tr 25.03.2021 - 12:06| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 12:20
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