"Örümcek Adam" gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşunlarını çaldılar
Bursa'da 3 şüpheli, tarihi aşevinin kurşun levhalarını gözüne kestirdi. Kurşun levhaları çalmak için "Örümcek Adam" gibi önce balkona, ardından ağaca tırmanan şüpheliler, çaldıkları levhaları aşevinin çatısından alıp hurdacıya sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, hurdacıya ise 15 bin lira ceza kesilip iş yeri mühürlendi. O anlar böyle görüntülendi.
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