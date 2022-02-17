Osmanlı'dan kalma tarihi çeşmenin içler acısı hali
İstanbul Fatih'te Fevziye Küçük Efendi Camii'nin bahçesine yaptırılan lavabonun atık suyunun gideri bitişikteki tarihi 2’nci Mahmut Çeşmesi'ne bağlandı. Fatih İlçe Müftülüğü yetkilileri, konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını açıklayıp cami personelinin kendi inisiyatifiyle çeşmeye hortum çektiğini belirtti. Osmanlı'nın son döneminde, 1825 yılında yaptırılan barok tarzı mimari eserlerden olan çeşmenin ön kısmında nadide figürler ve 2. Mahmut'un tuğraları bulunuyor.
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