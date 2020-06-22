ÖSYM Başkanı Aygün'den velilere fiziki mesafe uyarısı

20 Haziran'daki Liselere Geçiş sınavı (LGS) esnasında okul dışında bekleyen velilerin sosyal mesafeyi hiçe sayan görüntüleri tartışma yaratmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek üniversite sınavında aynı görüntülerin ortaya çıkmaması için velileri uyardı. Aygün, sınav günlerinde uygulanacak tedbirleri de paylaştı.

NTV 22.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 13:51

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