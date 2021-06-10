Otel yangınında can pazarı

İstanbul Laleli’deki bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Otelin saunasında çıkan yangın nedeniyle dört katlı otelde göz gözü görmez oldu. Hem saunada mashur kalanlar, hem de yoğun duman nedeniyle üst katlarda pencerelere çıkanlar vardı. Onları ölümden itfaiye ekipleri kurtardı.
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NTV 10.06.2021 - 16:58| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 17:03
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