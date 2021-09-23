Otelde taciz iddiası: ''Gizlice bahçe kapısından girdi''

Antalya’da bir otel görevlisinin otele gelen genç kadının odasına gece saatlerinde habersiz bir şekilde girerek taciz ettiği iddia edildi. Otel görevlisinin odaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Genç kadının avukatı Ezgi Sil Orhun, “Savcılık eldeki raporu dikkate alarak bu kişiyi ikinci kez tutuklamaya sevk etti ancak tutuklanmadı. Yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır” diyerek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

NTV 23.09.2021 - 12:31 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 12:45

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