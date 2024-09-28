Otizmli Bahar’a bakımevinde şiddet iddiası
İstanbul Büyükçekmece’de özel bir bakımevinde iddiaya göre 7 yaşındaki otizmli Bahar B.’ye şiddet uygulandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. Kurumdan şikayetçi olan anne Nurcan B., “Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi. Sadece Bahar değil, Bahar gibilerin de kurtulmasını istiyorum.” dedi. Geçen yıl bir ölüm haberiyle gündeme gelen bakımevi ise görüntülerin çarpıtıldığı görüşünü savundu. Bakımevi avukatı, görüntülerde küçük çocuğun kendisine zarar vermesinin engellendiğini savundu.
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