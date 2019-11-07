Otizmlilere karşı önyargı nasıl kırılır? (Aksaray'da öğrenciler yuhalandı iddiası)
Aksaray'da bir ilkokulda velilerin, otizmli öğrencilerin okuduğu özel eğitim sınıflarının kapatılmasını istediği, okul yönetiminin de buna izin verdiği iddia edildi. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Aksaray Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Otizmli çocuklarımızı ve ailelerini inciten olayı hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, NTV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
07.11.2019 - 14:28| Son Güncelleme : 07.11.2019 - 14:32
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