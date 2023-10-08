Oto galeriye giren hırsızlar 5 dakikada para kasasını ve hayalet ekranı çaldı
İstanbul Avcılar'da oto galeriye giren hırsızlar, 5 dakika içerisinde para kasasıyla, park halindeki bir otomobil ile başka bir otomobilin hayalet ekranını çalarak kaçtı. İddiaya göre, şüpheliler çaldıkları otomobille hırsızlık yaptı. Şüphelilerin terk ettiği araç polis tarafından bulundu. Oto galerideki hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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