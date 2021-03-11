Otobanda canını hiçe saydı!

Bursa’da bir sürücü, üzerine yatarak kullandığı motosikletiyle otobanda hız yaptı. Üstelik ne kask takmıştı, ne de başka bir güvenlik önlemi vardı. Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuğu, yanından geçen otomobildekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ntv.com.tr 11.03.2021 - 13:17 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 13:34

DİĞER VİDEOLAR