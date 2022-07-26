Otobanda duran kamyon şoförü kazaya yol açtı

Adana’da otoyolda duran kamyon şoförü kazaya neden oldu. Şöförün araçtan inerek arızanın nerede olduğunu tespit etmeye çalıştığı anlarda bir TIR kamyona arkadan çarptı. Kamyon şoförü son anda kurtulmayı başarıdı ancak TIR sürücüsü araçta sıkışıp kaldı. Hastaneye kaldırılan Ali Kayalar’ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon şoförü Vedat Yılmaz ise gözaltında...
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