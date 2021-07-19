Otobanda makas attı: Otobüsteki yolcuları canından ediyordu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda makas atarak ilerleyen bir otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. İstanbul’dan Bursa’ya giden bir yolcu otobüsünün şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facia önlendi. Çünkü hurdaya dönen araç savrularak otobüsün önüne geldi ve şoför yaptığı manevrayla hem otobüsteki yolcuların hem de otomobildeki sürücünün hayatını kurtardı.
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ntv.com.tr 19.07.2021 - 10:33| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 11:07
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