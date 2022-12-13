Otobüs durağında zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul Avcılar’da bir otomobil, yolcu almak için durağa yanaşan otobüsü sollayınca zincirleme kaza yaptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, makas atan sürücünün otobüse çarpmasının ardından arkadan gelen bir başka sürücü de ona çarpıyor. Kaza 3 kişi hafif yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ