Otobüs şoförü ani fren yaptı, yolcunun kolu kırıldı
Bursa’da sürücüsünün ani fren yaptığı otobüste yere düşen kadın yolcunun kolu ve bileği kırıldı. Yanındaki yolcuya yol vermek için koltuktan kalkan Nurşen Vatansever, ani fren nedeniyle yere savruldu. Yere düşen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular koştu. Otobüs şoförü Fırat K.’ya 3 bin 360 TL ceza kesildi ve ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.