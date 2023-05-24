Otobüs şoförü kendisini uyaran sürücüye saldırdı

Ankara'da trafik tartışması sebebiyle otobüs şoförünün saldırdığı otomobilin sahibi Yusuf Emin Özipek, aracının tekme ve yumrukla zarar gördüğünü belirtti. Aracında yaklaşık 70 bin liralık hasar olduğunu söyleyen sürücü, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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