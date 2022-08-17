Otobüs şoförü silah çeken sürücünün peşinden koştu
İstanbul’da ibir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Sürücünün pencereden kendisine silah silah göstermesine öfklenen otobüs şoförü, Haliç Köprüsü’nde aracını durdurup otomobilin peşinden koştu. Polis, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak ruhsatlı tabancasına el koydu. Birbirlerinden şikayetçi olan iki sürücü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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