Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

İstanbul Kağıthane’de İETT şoförü Özer Güleryüz, başkasına ait kart kullanarak otobüse binen gencin bıçaklı saldırısına uğradı. Şoförü ölümden, cebindeki ruhsat kurtardı. Gencin defalarca savurduğu bıçağın göğsüne denk geldiğini anlatan Güleryüz, ‘‘Ruhsat benim hayatımı kurtardı. Bıçağı yüzüme de savurdu. Önümdeki koruyucu cam kırıldı. Kaçıp gitti, yakalayamadım’’ dedi. Bıçaklı saldırganın elinde 5-6 tane İstanbulkart olduğunu da söyleyen Güleryüz, şikayetçi oldu.

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 10:29

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