Otobüs şoförünün burnunu mermerle kırdı

İstanbul Sarıyerde yol verme tartışması sonrası İETT otobüsüne mermer fırlatan bir sürücü, otobüs şoförünün burnunu kırdı. Yılmaz Katılmışın kullandığı İETT otobüsü, park etmiş bir araç nedeniyle sokaktan geçemedi. Aracın sahibi Katılmışa önce bıçakla saldırdı ardından da mermer fırlattı. Saldırgan gözaltına alınırken burnu kırılan Yılmaz Katılmış şikayetçi oldu.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 15:11

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