Otobüs terminalinin tavanı çöktü: Son anda kendini dışarı attı

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı çöktü. O sırada kapıda olan bir kişi son anda kurtuldu. Terminalin çatısı şans eseri adamı teğet geçip yerle bir oldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde adamın can havliyle kendini dışarı attığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 16:02

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