Otobüs terminalinin tavanı çöktü: Son anda kendini dışarı attı
Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı çöktü. O sırada kapıda olan bir kişi son anda kurtuldu. Terminalin çatısı şans eseri adamı teğet geçip yerle bir oldu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde adamın can havliyle kendini dışarı attığı görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.