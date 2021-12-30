Otobüste ‘çocukları kaldırma’ kavgası: Yumruklarla saldırdılar

İstanbul’da seyir halindeki bir otobüste, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile bazI yolcular birbirlerine yumruklarla saldırdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.