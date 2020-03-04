Otobüste fazla ücret tartışması kamerada

İstanbul'da Üsküdar-Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste iddiaya göre öğrencilerden fazla ücret talep edildi. Duruma karşı çıkan öğrencilerle görevli arasında tartışma çıktı. Görevli, fazla ücret ödemek istemeyen öğrenciden otobüsten inmesini istedi. O anlar böyle kaydedildi. Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüsüne 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.
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NTV 04.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 10:09
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