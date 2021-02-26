Otobüste HES kodu kavgası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde HES kodu olan tek yolcu kartı ile özel halk otobüsüne binmek isteyen 2 kişi, kendilerini uyaran sürücüye saldırdı. HES kodu tanımlı kartı ile otobüse binen zanlı, aynı kart ile arkadaşını da araca bindirmek istedi. Ancak HES kodu olmadan araca binilmesinin yasak olduğunu söyleyen sürücü Serkan Karan izin vermedi. Tek kartla otobüse binmek için direten 2 arkadaş şoförü darp etmeye başladı. Kendisini savunan Karan, şahısları araçtan indirdi. 2 arkadaşın yanındaki bıçağı çıkararak şoföre saldırmak istediği görüldü. Otobüs şoförü, saldırgan yolculardan şikayetçi olacak.
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İHA - NTV Haber 26.02.2021 - 18:07| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 18:08
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