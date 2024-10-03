Otobüste tartıştılar, yanlış muavin ve şoförü dövdüler
Bilecik'te şoförle tartıştıkları için otobüsten indirilen yolcuların yakınları, Burdur otogarında otobüs şoförü ve muavinine saldırdı. Ancak otobüsün şoförü ve muavini Eskişehir'de değişmişti. Yeni mürettebat ne olduğunu anlamadan saldırganların hedefi oldu. 7-8 kişilik grup demir çubuklar ve sopalarla muavin Mustafa Erdoğan'ı sürücü Ali Çelebi'yi ve yedek şoför Yasin Evkaya'yı dövdü. Olayın ardından terminalden kaçan saldırganlar, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı.
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