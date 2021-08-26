Otobüsten inerken hastanelik oldu

İstanbul Küçükçekmece'de dikkatsizlik ve kurallara uyulmaması nedeniyle bir kaza yaşandı. İETT otobüsünün kapıları hareket halindeyken açıldı. Yolcu da araç durmadan inmeye çalışınca, yere düştü, yaralandı.

NTV 26.08.2021 - 14:36 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 14:40

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