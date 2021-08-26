Otobüsten inerken hastanelik oldu

İstanbul Küçükçekmece'de dikkatsizlik ve kurallara uyulmaması nedeniyle bir kaza yaşandı. İETT otobüsünün kapıları hareket halindeyken açıldı. Yolcu da araç durmadan inmeye çalışınca, yere düştü, yaralandı.
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NTV 26.08.2021 - 14:36| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 14:40
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