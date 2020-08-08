Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına farklı açılardan yansıdı.
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08.08.2020 - 14:34| Son Güncelleme : 08.08.2020 - 14:47
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