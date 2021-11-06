Otobüsü omuzuyla durdurmaya çalıştı

İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi. Yol ortasında durmak istemeyen otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı. Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Haberler - NTV 06.11.2021 - 12:57 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 13:05

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