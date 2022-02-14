Otobüsün arkasında kilometrelerce gittiler

İzmir’de yolcu otobüsünün arkasına tutanan patenli iki genç, ilçe değiştirdi. Gençlerin tehlikeli yolcuğunu hemen arkalarındaki bir otomobilin sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Bornova ilçesinde başlayan tehlikeli yolculuk Bayraklı ilçesinde de devam etti. Yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasındaki gençler, zaman zaman tek ayak üzerinde ilerledi. İşte iki gencin canlarını hiçe saydığı o tehlikeli anlar…
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