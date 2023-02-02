Otobüsün çarptığı şahini kamyon şoförü kurtardı

Bursa-Ankara karayolunda otobüsün çarpması sonucu yola düşen yaralı şahini kamyon şoförü kurtardı. Olayı fark edip duran şoför, yol kenarındaki yaralı hayvanı alarak denetleme istasyonundaki görevlilere teslim etti. Yaralı şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.