Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar

İstanbul Beyoğlu'nda, Yunanistan'a giden bir otobüsün üzerinde gizlenen Fas uyruklu iki kişi yakalandı. Otobüsün üstüne yatarak saklanmaya çalışan iki kaçak göçmeni otel görevlileri fark etti. Araçtan atlayarak kaçmaya çalışan kaçaklar, polis tarafından gözaltına alındı.

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