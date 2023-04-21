Otogarda baba ve kızının buluşma anları

Deprem bölgesindeki otogarlarda da duygusal anlar yaşanıyor. Antakya terminalinde hasretle yakınlarını bekleyenler, anne-babalarına, çocuklarına, eşlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak bu buruk bir mutluluk çünkü ilk durak mezarlıklar oluyor. NTV ekibinden Baran Bila ve kameraman Cahit Kazan, otogarda, bir baba ve kızının kavuşma anlarına tanıklık etti.

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