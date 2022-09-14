Otomobil içinde kadına şiddet kamerada

İstanbul Kağıthane’de bir sürücü yanındaki kadına otomobil içinde şiddet uyguladı. Adamın, kadının yüzüne ve başına defalarca vurduğu anları, hemen öndeki aracın kamerası kaydetti. Şiddet anlarına tanık olan kadın sürücü, durumu görmezden gelmedi ve araç kamerasının kaydettiği görüntüleri polise götürerek durumu bildirdi.
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