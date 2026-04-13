Otomobil kontrolden çıkarak yayaya çarptı
13.04.2026 15:02
AA
Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.
Hafif yaralanan yaya çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yayanın yere düşmesi yer aldı.