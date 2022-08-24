Otomobil ve emlak satışında kapora dolandırıcılarına dikkat
İnternet üzerinden emlak ve otomobil satışında kapora dolandırıcıları türedi. Sahte ilanlarla kendilerine ait olmayan evleri ya da araçları ucuz fiyattan gösteren dolandırıcılar, arayanlardan kapora toplayıp, kayıplara karışıyor.
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