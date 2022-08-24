Otomobil ve emlak satışında kapora dolandırıcılarına dikkat

İnternet üzerinden emlak ve otomobil satışında kapora dolandırıcıları türedi. Sahte ilanlarla kendilerine ait olmayan evleri ya da araçları ucuz fiyattan gösteren dolandırıcılar, arayanlardan kapora toplayıp, kayıplara karışıyor.

Haberler - NTV 24.08.2022 - 06:38 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 06:43

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