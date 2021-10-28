Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

İstanbul Başakşehir’de otomobilde mahsur kalan bir yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı. Alışveriş için araçlarını park eden çift, oğulları Can’ı içerde bıraktı. Anahtarla oynayan çocuk kapıları kilitleyince itfaiye çağrıldı. Uzun süre uğraşarak otomobilin kelebek camını çekiçle kıran itfaiye erleri, çocuğu kurtardı.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 13:24

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