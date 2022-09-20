Otomobilde saldırdığı baba ve oğlunu acil serviste de vurmaya kalktı
Hatay'da akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunan bir kişi, otomobilde saldırdığı baba ve oğlunu yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede de vurmaya kalktı. komşularının içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Saldırgan tüfeğin tutukluk yapmasıyla buradaki polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
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