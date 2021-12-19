Otomobilden gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar

İstanbul Beyoğlu’nda sokakta sohbet eden geçen kurşun yağmuruna tutuldu. Beyaz bir otomobille sokağa gelen saldırganlar, pencereden gençlerin üzerine kurşu yağdırdı. Saldırıda Emre D.’nin bacağına bir, akrabası Ferhat D.’nin de bacağına 3 kurşun isabet etti. Yaralı iki genç hastaneye kalırılırken silahlı saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

Haberler 19.12.2021 - 10:49 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 10:59

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