Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobiliyle park halindeki otomobile çarptı. Arabasından inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi tekel bayisinden alışveriş yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

NTV 25.07.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 13:04

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