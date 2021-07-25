Otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı
İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobiliyle park halindeki otomobile çarptı. Arabasından inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi tekel bayisinden alışveriş yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.07.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 25.07.2021 - 13:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.