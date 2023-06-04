Otomobile giren hırsızlara balkondan patetes fırlattı
İstanbul Bağcılar'da park halindeki otomobilin ekranını söken hırsızları fark eden bir vatandaş balkondaki patatesleri fırlatmaya başladı. Fırlatılan patatesleri ve yerdeki taşları balkona geri atan hırsızlar hayalet ekranı tamamen sökerek olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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