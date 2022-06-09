Otomobile yol veren minibüs şoförü kaldırımdaki kadını ezdi

İstanbul Fatih’te otomobile yol vermeye çalışan bir minibüs şoförü kaldırımdaki kadını fark etmeyerek ezdi. Esnaf, minibüsü el birliğiyle hareket ettirerek kadını sıkıştığı yerden kurtardı ancak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - DHA 09.06.2022 - 16:19 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 16:26

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