İstanbul Karaköy’de ticari araçla yaklaştıkları dükkana girmeye çalışan hırsızlar, arkalarından gelen otomobile yol verip soyguna devam ettiler. 5 hırsız 4 dakikada yaklaşık 500 bin TL değerinde malzemeyi çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşırdığını anlatan dükkan sahibi Ahmet Bakırtaş, ‘‘110 parça malzememizi 4 dakikada çalıyorlar. Kepengi bu şekilde kırarak hırsızlık yapacakları hiç aklıma gelmezdi’’ dedi.
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