Otomobili camdan ayağını çıkararak kullandı

Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler ise diğer araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı.
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