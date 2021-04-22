Otomobili demirle parçalayan gence anne tepkisi: ‘‘Bak başının çaresine, benimle işin yok’’
Zonguldak’ta yaşayan U.O., husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobilini demir çubukla parçaladı. Olay yerine gelen arkadaşı, Antalya’da olan Akkaya’yı arayarak durumu anlattı. Saldırgan gencin anne ve babası da otomobilin haline inanamadılar. Cep telefonuyla oğlunu arayan anne F.O. ‘‘Nerdesin sen şimdi? Yaptın yine yapacağını. Bak başının çaresine. Benimle işin yok’’ diyerek kızdı. Olaydan sonra kayıplara karışan U.O. aranıyor.
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ntv.com.tr 22.04.2021 - 11:45| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 12:00
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