Otomobili yakarken kendisi de yanıyordu

Mersin'de tartıştıkları kişinin otomobiline benzin dökerek yakan F.K. ile R.D., gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, Tarsus Hali'nde işçi olarak çalıştıklarını, gün içinde komşu iş yeriyle çıkan tartışmadan dolayı kundaklamayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Sorgulamada şüphelilerin daha önceden 'kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama' suçlarından sabıkalarının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.
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