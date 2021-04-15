Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

Kırıkkale’de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü çocuğun yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NTV 15.04.2021 - 12:54 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:17

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