Otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Esenyurt’ta otomobilin çarptığı site kapısı yerinden söküldü ve kaldırımdaki 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulanların yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan kaçı gitti.

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