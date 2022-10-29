Otomobilin çarptığı site kapısı kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
İstanbul Esenyurt’ta otomobilin çarptığı site kapısı yerinden söküldü ve kaldırımdaki 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulanların yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan kaçı gitti.
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