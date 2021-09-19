Otomobilin dik taklalar attığı kaza kamerada

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil, dik bir şekilde taklalar atarak bariyerleri aştı ve alt yola düştü. Kazada ağır yaralan 29 yaşındaki sürücü S.F. ile yanındaki arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 13:52

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