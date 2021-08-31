Otomobilin kapısına çarptı, başka bir aracın altında kalarak öldü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye uyruklu Beşşar El Assaf, kullandığı motosikletle, yol kenarında duran otomobilin sürücüsünün açtığı kapıya çarptı. Yola savrulup karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında kalan Assaf, yaşamını yitirdi.
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NTV 31.08.2021 - 16:47| Son Güncelleme : 31.08.2021 - 16:55
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