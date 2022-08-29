Otomobilinde uyuyakalan sürücü uyanmak bilmedi

İstanbul Avcılar’da ters yönden girdiği sokakta aracını park edip uyuyan sürücü mahalleliyi korkuttu. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, cama vurup aracı sallasa da sürücüyü uyandırmayı başaramadı. Dakikalar sonra güçlükle uyayan sürücü bu kez de araçtan çıkmak istemedi.

Haberler - DHA 29.08.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 16:30

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