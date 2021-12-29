Otomobilini bu hale getirdi: Trafikten men edildi

Antalya’da arabasını led ışıklarla süsleyen sürücüye 2 bin 100 TL ceza kesildi ve araç trafikten men edildi. Sonunu düşünmeden hareket ettiğini söyleyen 25 yaşındaki Muhammet Doğan ‘‘Yılbaşı diye süslemek istemiştim. 90 metre led ışık kullandık ve video çekip sosyal medyada paylaştık. Pahalıya mal oldu’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 29.12.2021 - 16:30 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 16:43

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