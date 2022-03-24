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Otomobilini yanarken görünce sinir krizi geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Otomobilinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirip ağlayan Cihan Gül, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptığı sırada, hafif ticari araçtakilerle Cihan Gül arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 10:27 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:35

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